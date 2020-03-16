ESPN: клубы НБА ожидают возобновления игр в июне при пустых трибунах

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Владельцы и руководители клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) считают, что в лучшем случае чемпионат возобновится в середине или конце июня при пустых трибунах.
ESPN: клубы НБА ожидают возобновления игр в июне при пустых трибунах
  • Reuters

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники в клубах.

Отмечается, что НБА не обозначила никаких сроков возможного возобновления игр, но, несмотря на это, клубы готовятся к длительной паузе.

Среди игроков лиги есть два официально подтверждённых случая заражения коронавирусом. Речь идёт о баскетболистах «Юта Джаз» Руди Гобере и Доноване Митчелле. СМИ сообщили ещё об одном случае — у игрока «Детройт Пистонс» Кристиана Вуда.

12 марта НБА приняла решение о приостановке регулярного сезона на неопределённый срок.

Ранее сообщалось, что в «Голден Стэйт» намерены выделить $1 млн сотрудникам, оставшимся без работы из-за паузы в НБА.

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