ESPN: клубы НБА ожидают возобновления игр в июне при пустых трибунах

Владельцы и руководители клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) считают, что в лучшем случае чемпионат возобновится в середине или конце июня при пустых трибунах.

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники в клубах.

Отмечается, что НБА не обозначила никаких сроков возможного возобновления игр, но, несмотря на это, клубы готовятся к длительной паузе.

Среди игроков лиги есть два официально подтверждённых случая заражения коронавирусом. Речь идёт о баскетболистах «Юта Джаз» Руди Гобере и Доноване Митчелле. СМИ сообщили ещё об одном случае — у игрока «Детройт Пистонс» Кристиана Вуда.

12 марта НБА приняла решение о приостановке регулярного сезона на неопределённый срок.

Ранее сообщалось, что в «Голден Стэйт» намерены выделить $1 млн сотрудникам, оставшимся без работы из-за паузы в НБА.