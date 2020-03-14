В «Голден Стэйте» намерены выделить $1 млн сотрудникам, оставшимся без работы из-за паузы в НБА

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Руководство, игроки и тренеры «Голден Стэйт Уорриорз» пожертвуют $1 млн сотрудникам клуба, которые работают на неполной занятости и остались без работы после приостановки регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за коронавируса.
В «Голден Стэйте» намерены выделить $1 млн сотрудникам, оставшимся без работы из-за паузы в НБА
  • Reuters

«Последние несколько дней были очень тяжёлыми для всех граждан района Бэй. Игроки, тренеры, владельцы и менеджмент клуба были сосредоточены на создании способа помочь нашим сотрудникам, которые заняты неполный рабочий день. Те, кому посчастливилось быть богатыми, должны помочь этим трудолюбивым людям», — цитирует исполнительного директора «Уорриорз» Джо Лэйкоба официальный сайт клуба.

«Голден Стэйт» регулярно нанимает более 1 тыс. сотрудников на неполный рабочий день. Они выполняют различные задачи на матчах на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско — в сфере общественного питания, безопасности, обслуживания фанатов и так далее.

Ранее сообщалось, что сезон в НБА приостановлен минимум на месяц из-за коронавируса.

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