Сезон в НБА приостановлен минимум на месяц из-за коронавируса

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Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер заявил, что перерыв в регулярном чемпионате продлится как минимум месяц.
Сезон в НБА приостановлен минимум на месяц из-за коронавируса
  • Reuters

«Даже если мы не будем играть месяц или шесть недель, мы все равно сможем возобновить сезон. Тогда финал может состояться в июле или в конце июля», — цитирует Сильвера CBS Sports.

По его мнению, пока рано говорить, что сезон в НБА потерян. Тем не менее он допускает, что сезон может быть вообще отменён.

12 марта НБА приняла решение о приостановке регулярного сезона на неопределённый срок. Как стало известно, несколько игроков «Юта Джаз» сжали положительные тесты на коронавирус. 

Ранее баскетболист «Юта Джаз» Донован Митчелл прокомментировал свой позитивный тест на коронавирус.

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