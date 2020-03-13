Сезон в НБА приостановлен минимум на месяц из-за коронавируса

Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер заявил, что перерыв в регулярном чемпионате продлится как минимум месяц.

«Даже если мы не будем играть месяц или шесть недель, мы все равно сможем возобновить сезон. Тогда финал может состояться в июле или в конце июля», — цитирует Сильвера CBS Sports.

По его мнению, пока рано говорить, что сезон в НБА потерян. Тем не менее он допускает, что сезон может быть вообще отменён.

12 марта НБА приняла решение о приостановке регулярного сезона на неопределённый срок. Как стало известно, несколько игроков «Юта Джаз» сжали положительные тесты на коронавирус.

Ранее баскетболист «Юта Джаз» Донован Митчелл прокомментировал свой позитивный тест на коронавирус.