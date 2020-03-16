РФБ приостановила соревнования под своей эгидой

Российская федерация баскетбола (РФБ) приняла решение приостановить все соревнования c 20 марта в связи с угрозой распространения коронавируса.

«РФБ приостанавливает все всероссийские соревнования, которые проходят под эгидой федерации, в период с 20 марта по 10 апреля. Матчи всех турниров, которые по календарю должны состояться до указанного периода, будут проведены с условием требований и рекомендаций органов исполнительной власти России и субъектов государства, а также тщательного соблюдения всех мер безопасности для игроков, тренеров, официальных лиц и зрителей. Те матчи, проведение которых запрещено региональными органами власти, будут перенесены на более поздний срок», — гласит заявление РФБ.

Ранее сообщалось, что РФБ приостановила соревнования по баскетболу у детей.