РФБ приостановила соревнования по баскетболу у детей

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Российская федерация баскетбола (РФБ) сообщила о приостановке детских соревнований в стране.
РФБ приостановила соревнования по баскетболу у детей
  • РИА Новости

«Приостановлены все детские внутрироссийские баскетбольные соревнования в связи с эпидемией коронавируса. Решение принято в целях предотвращения в России угрозы распространения инфекции. В то же время все остальные соревнования, проходящие под эгидой РФБ, проводятся в обычном режиме с учётом соблюдения требований и рекомендаций органов исполнительной власти России. РФБ будет продолжать ежедневно следить за ситуацией для защиты здоровья и безопасности игроков, тренеров, официальных лиц и болельщиков», — гласит заявление пресс-службы РФБ

Ранее сообщалось, что академия «Локомотива» рассматривает приостановку работы из-за коронавируса.

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