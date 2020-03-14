РФБ приостановила соревнования по баскетболу у детей

Российская федерация баскетбола (РФБ) сообщила о приостановке детских соревнований в стране.

«Приостановлены все детские внутрироссийские баскетбольные соревнования в связи с эпидемией коронавируса. Решение принято в целях предотвращения в России угрозы распространения инфекции. В то же время все остальные соревнования, проходящие под эгидой РФБ, проводятся в обычном режиме с учётом соблюдения требований и рекомендаций органов исполнительной власти России. РФБ будет продолжать ежедневно следить за ситуацией для защиты здоровья и безопасности игроков, тренеров, официальных лиц и болельщиков», — гласит заявление пресс-службы РФБ.

Ранее сообщалось, что академия «Локомотива» рассматривает приостановку работы из-за коронавируса.