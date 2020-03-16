Экс-врач «Спартака» не считает, что нужно переносить Евро-2020

Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен заявил, что чемпионат Европы по футболу стоит провести в установленные сроки, а также рассказал, когда должна завершиться пандемия коронавируса.

«Чемпионат Европы не надо останавливать. Он может пройти без зрителей, не нужно его переносить. Когда закончится пандемия коронавируса? Думаю, что месяца через два-три всё будет нормально», — заявил Лю Хуншен в интервью Sport24 с Владиславом Флегонтовым.

Также бывший врач «Спартака» уверен, что заразившиеся футболисты без проблем победят коронавирус.

«То, что некоторые футболисты заразились этим вирусом, — не так страшно. Нормально, вылечатся. Каждый год от гриппа и простуды умирают столько людей, но никто же не говорит! В Китае в моём родном городе заболело 60 человек. Но никто ещё не умер, всех быстро вылечили! Вылечиться можно, ничего страшного!» — добавил Хуншен.

Ранее бывший врач «Спартака» заявил, что в метро намного больше шансов заболеть, чем на стадионе.