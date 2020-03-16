Бывший врач «Спартака»: в метро намного больше шансов заболеть, чем на стадионе

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Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен считает, что не стоит останавливать Российскую премьер-лигу (РПЛ) из-за пандемии коронавируса.
Бывший врач «Спартака»: в метро намного больше шансов заболеть, чем на стадионе
  • Reuters

«РПЛ не надо приостанавливать из-за коронавируса. До пяти тысяч человек на арене — это нормально, так можно проводить матчи. В метро намного больше шансов заболеть, чем на стадионе. В вагонах люди находятся очень близко друг к другу, на стадионе расстояние больше», — заявил Хуншен Sport24.

Также бывший врач «Спартака» добавил, что СМИ раздувают ситуацию вокруг коронавируса. По его мнению, ситуация с заболеванием серьёзная, но не критическая.

«Коронавирус — это серьёзно, но не так страшно, больше раздуто. Слишком много лишней информации в интернете и по телевизору! Конечно, здесь присутствует и бизнес. В Китае сейчас мало новых болезней, в основном это происходит в Европе. Конечно, страшно, но надо спокойно реагировать. Носить маску, мыть руки. В Европе и в России не привыкли ходить в масках, а на улице это делать нужно всегда. Без разницы, болеете вы или нет», — добавил врач.

Ранее Федун предположил, что нужно РПЛ заканчивать.

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