СМИ: «Формула-1» согласилась перенести Гран-при Монако

Руководство «Формулы-1» готово изменить дату проведения этапа Гран-при Монако ради сохранения гонки в календаре 2020 года.

Как сообщает Daily Mail, запрет на публичные мероприятия, введённый в княжестве из-за пандемии коронавируса, может затронуть и этап Гран-при, запланированный на конец мая, и руководство гоночной серии начало подготовку к такому сценарию.

Отмечается, что в «Формуле-1» твёрдо решили провести гонку в Монте-Карло в 2020 году, даже если для этого этап придётся перенести на более поздний срок.

Из-за пандемии коронавируса официально были отменены три стартовых этапа сезона 2020 года — в Австралии, Бахрейне и Китае. Всего в новом сезоне планировалось провести 21 гонку.

Ранее сообщалось, что в «Формуле-1» могут отменить летний перерыв и изменить формат уикендов.