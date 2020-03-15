В «Формуле-1» могут отменить летний перерыв и изменить формат уикендов

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Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун рассказал о возможных вариантах проведения сезона 2020 года в свете ситуации с пандемией коронавируса.
В «Формуле-1» могут отменить летний перерыв и изменить формат уикендов
  • © HOCH ZWEI
  • globallookpress.com

«Я настроен оптимистично и считаю, что у нас получится провести хороший чемпионат из 17—18 гонок, а может, и больше. Думаю, нам удастся распределить их. Хотя, конечно, всё зависит от того, когда сезон в конечном итоге стартует», — приводит слова Брауна Sky Sports.

Он отметил, что одним из вариантов, которые сейчас прорабатываются, является проведение этапов Гран-при в формате двухдневных уикендов, что позволит проводить строенные этапы.

«Можно заполнить августовский перерыв, некоторые другие уикенды. Думаю, в итоге у нас получится достойный календарь. Мы изучаем разные возможности, но нацелены провести много гонок. Да, чемпионат стартует позже, но, думаю, это не скажется на его зрелищности», — добавил спортивный директор чемпионата.

Из-за пандемии коронавируса официально были отменены три стартовых этапа сезона 2020 года — в Австралии, Бахрейне и Китае. Всего в новом сезоне планировалось провести 21 гонку.

Ранее сообщалось, что Гран-при Нидерландов будет перенесён, этап в Испании отменят.

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