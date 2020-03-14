Источник: Гран-при «Формулы-1» в Нидерландах будет перенесён, этап в Испании отменят
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По информации журналиста Formula Spy Томаса Махера, этап в голландском Зандворте, запланированный на 1—3 мая, будет перенесён. Гран-при Испании, который должен был пройти с 8 по 10 мая в Барселоне, будет отменён.
В «Формуле-1» уже был отменён Гран-при Австралии, а также перенесены этапы в Бахрейне, Вьетнаме и Китае.
Ранее сообщалось, что IndyCar и NASCAR перенесли старт сезона из-за коронавируса.