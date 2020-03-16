СМИ: Футболисту «Челси» грозит штраф за нарушение карантина

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Лондонский футбольный клуб «Челси» может оштрафовать полузащитника Мэйсона Маунта за нарушение карантина.
СМИ: Футболисту «Челси» грозит штраф за нарушение карантина
  • Reuters

Как сообщает Bleacher Report, Маунт был замечен на футбольной площадке в одном из лондонских парков, тогда как все игроки «Челси» должны находиться на карантине после того, как у полузащитника Каллума Хадсона-Одои был выявлен коронавирус.

Отмечается, что клуб намерен наказать игрока за подобные действия, при этом не уточняется, какая мера будет применена.

Розыгрыш АПЛ был приостановлен 13 марта — предварительно, до 4 апреля. На момент паузы в турнире было сыграно 29 туров из 38. 

Ранее сообщалось, что Уэйн Руни высказал мнение о ситуации с приостановкой английских футбольных чемпионатов из-за пандемии коронавируса.

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