Руни: казалось, что с футболистами в Англии обращаются как с морскими свинками

Играющий тренер и нападающий «Дерби Каунти» Уэйн Руни высказал мнение о ситуации с приостановкой английских футбольных чемпионатов из-за пандемии коронавируса.

«Для игроков, персонала клубов и их семей это была тревожная неделя. FA и АПЛ не брали на себя ответственность по приостановке лиги, хотя в других странах прекращались чемпионаты, турниры по теннису, регби, гольфу и другим видам спорта. Нам говорили, чтобы мы продолжали играть», — приводит слова Руни The Times.

Он отметил, что многие футболисты задавались вопросом связанно ли затягивание времени с принятием решение с деньгами.

«Почему Микелю Артете нужно было заразиться на матче в Англии, чтобы после этого чиновники поступили правильно? После экстренного совещания наконец было принято нужное решение — но до этого момента казалось, что с футболистами в Англии обращаются как с морскими свинками», — добавил форвард.

Розыгрыш АПЛ был приостановлен 13 марта предварительно до 4 апреля. На момент паузы в турнире было сыграно 29 туров из 38.

Ранее сообщалось, что АПЛ может столкнуться с судебным иском, если сезон не будет доигран.