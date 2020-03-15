АПЛ может столкнуться с судебным иском, если сезон не будет доигран
- Reuters
Как сообщает Daily Mail, иск к лиге могут подать клубы, которые вылетят в Чемпионшип, в случае если будет решено не доигрывать турнир с сохранением текущих результатов.
По итогам сыгранных 29 из 38 туров в зоне вылета находятся «Борнмут», «Астон Вилла» и «Норвич Сити».
Отмечается, что иск будет связан с потенциальными убытками клубов от вылета в низший дивизион.
Ранее источник в одной из команд АПЛ сообщил, что с вероятностью в 75% чемпионат доигран не будет.