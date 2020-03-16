Президент «Барыса»: мы до последнего хотели играть в Казахстане

Президент казахстанского «Барыса» Борис Иванищев прокомментировал решение клуба об отказе от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.

«Проведение домашних матчей плей-офф в России обсуждалось в том числе и в Новосибирске. Но если мы выедем из Казахстана — обратно не заедем. У нас в составе иностранцы, въезд и выезд запрещён, хотя мы до последнего хотели играть у себя», — приводит слова Иванищева ТАСС.

Во втором раунде плей-офф КХЛ «Барыс» должен был сыграть с новосибирской «Сибирью». Таким образом, «Барыс» стал уже вторым клубом, отказавшимся от плей-офф из-за ситуации с коронавирусом. Первым на такой шаг пошёл финский «Йокерит».

Ранее сообщалось, что 60% игроков КХЛ выступают за остановку плей-офф.