Президент «Барыса»: мы до последнего хотели играть в Казахстане

Короткая ссылка
Президент казахстанского «Барыса» Борис Иванищев прокомментировал решение клуба об отказе от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.
Президент «Барыса»: мы до последнего хотели играть в Казахстане
  • @astanabarys
  • Twitter

«Проведение домашних матчей плей-офф в России обсуждалось в том числе и в Новосибирске. Но если мы выедем из Казахстана — обратно не заедем. У нас в составе иностранцы, въезд и выезд запрещён, хотя мы до последнего хотели играть у себя», — приводит слова Иванищева ТАСС.

Во втором раунде плей-офф КХЛ «Барыс» должен был сыграть с новосибирской «Сибирью». Таким образом, «Барыс» стал уже вторым клубом, отказавшимся от плей-офф из-за ситуации с коронавирусом. Первым на такой шаг пошёл финский «Йокерит».

Ранее сообщалось, что 60% игроков КХЛ выступают за остановку плей-офф.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить