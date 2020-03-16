СМИ: 60% игроков КХЛ выступают за остановку плей-офф

По итогам анонимного опроса игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) большинство выступили за остановку розыгрыша плей-офф.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», опрос проводился среди 50 игроков, представляющих СКА, ЦСКА, московское «Динамо», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Барыс» и «Сибирь».

60% респондентов высказались за остановку плей-офф в связи с угрозой распространения коронавируса, 40% выступают за продолжение турнира.

Уже два клуба официально отказались от продолжения борьбы — финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс».

Ранее сообщалось, что КХЛ выступила с заявлением по ситуации с коронавирусом.