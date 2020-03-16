СМИ: 60% игроков КХЛ выступают за остановку плей-офф

Короткая ссылка
По итогам анонимного опроса игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) большинство выступили за остановку розыгрыша плей-офф.
СМИ: 60% игроков КХЛ выступают за остановку плей-офф
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», опрос проводился среди 50 игроков, представляющих СКА, ЦСКА, московское «Динамо», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Барыс» и «Сибирь».

60% респондентов высказались за остановку плей-офф в связи с угрозой распространения коронавируса, 40% выступают за продолжение турнира.

Уже два клуба официально отказались от продолжения борьбы — финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс».

Ранее сообщалось, что КХЛ выступила с заявлением по ситуации с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить