«Барыс» снялся с плей-офф КХЛ

Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» официально объявил о своём отказе от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.

Как сообщает пресс-служба клуба, такое решение принято в связи с введением в Казахстане чрезвычайного положения, которое подразумевает запрет на выезд за рубеж, а также проведение массовых мероприятий.

Во втором раунде плей-офф КХЛ «Барыс» должен был сыграть с новосибирской «Сибирью». Таким образом, «Барыс» стал уже вторым клубом, отказавшимся от плей-офф из-за ситуации с коронавирусом. Первым на такой шаг пошёл финский «Йокерит».

Ранее сообщалось, что глава IIHF призвал остановить розыгрыш КХЛ.