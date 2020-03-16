«Барыс» снялся с плей-офф КХЛ

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Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» официально объявил о своём отказе от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.
«Барыс» снялся с плей-офф КХЛ
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Как сообщает пресс-служба клуба, такое решение принято в связи с введением в Казахстане чрезвычайного положения, которое подразумевает запрет на выезд за рубеж, а также проведение массовых мероприятий.

Во втором раунде плей-офф КХЛ «Барыс» должен был сыграть с новосибирской «Сибирью». Таким образом, «Барыс» стал уже вторым клубом, отказавшимся от плей-офф из-за ситуации с коронавирусом. Первым на такой шаг пошёл финский «Йокерит».

Ранее сообщалось, что глава IIHF призвал остановить розыгрыш КХЛ.

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