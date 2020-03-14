Глава IIHF призвал остановить розыгрыш КХЛ

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель призвал остановить розыгрыш Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за пандемии коронавируса.

«Было бы справедливо остановить сезон в КХЛ? Да. В других чемпионатах розыгрыши приостановлены. В Швейцарии есть два клуба, включая «Лугано», которые находятся рядом с границей Италии. Им не разрешили играть. И швейцарская лига приняла решение приостановить чемпионат. Ещё раз: очень важно защитить население, людей! Будем реалистами: Норвегия, Дания, Германия приостановили свои чемпионаты», — приводит слова Фазеля РИА Новости.

Ранее член совета IIHF Калерво Куммола высказал мнение, что сезон КХЛ необходимо остановить из-за пандемии коронавируса.