Президент Ла Лиги: всё идёт к тому, что мы завершим сезон

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Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию с приостановкой розыгрыша Примеры из-за пандемии коронавируса.
Президент Ла Лиги: всё идёт к тому, что мы завершим сезон
  • Reuters

«На данный момент всё идёт к тому, что мы завершим сезон и не будем его доигрывать. На этой неделе в Европе могут быть приняты серьёзные решения. Я контактирую с президентами итальянской, немецкой и других лиг. Мы работаем над решением проблемы. Коронавирус — это вопрос здоровья, и для этого есть врачи. Мы же здесь, чтобы решить экономический вопрос, который возникнет в скором времени», — приводит слова Тебаса AS.

12 марта Ла Лига объявила о приостановке розыгрышей Примеры и Сегунды из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Черышева нет среди заболевших коронавирусом футболистов «Валенсии».

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