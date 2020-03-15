Черышева нет среди заболевших коронавирусом футболистов «Валенсии»

Российский специалист Дмитрий Черышев, отец полузащитника испанской «Валенсии» Дениса Черышева, заявил, что у его сына нет коронавируса.

«Нашли у нескольких игроков коронавирус, нашли проблему, которую сейчас будут решать. Постараются сейчас исключить все контакты, которые есть», — цитирует Черышева-старшего РИА Новости.

По его словам, каждый игрок команды тренируется в индивидуальном режиме у себя дома, а сам карантин должен продлится две или три недели. При этом Черышев-старший отметил, что команда может и задержаться на карантине.

«Дениса среди заболевших нет», — добавил он.

По последним данным, в Испании находится более 7 тыс. человек, заражённых коронавирусом.

Ранее в «Валенсии» рассказали о пяти случаях заражения коронавирусом в команде.