В «Валенсии» рассказали о пяти случаях заражения коронавирусом в команде
- © Mutsu Kawamori/AFLO
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Как сообщает пресс-служба клуба, коронавирус был обнаружен у игроков основной команды, а также у членов тренерского штаба. При этом имена заболевших не разглашаются.
Отмечается, что все заразившиеся находятся на карантине, а их симптомы не вызывают серьёзных опасений.
За «Валенсию» выступает российский полузащитник Денис Черышев.
Ранее сообщалось, что одноклубник Черышева Эсекьель Гарай заразился коронавирусом.