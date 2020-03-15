В «Валенсии» рассказали о пяти случаях заражения коронавирусом в команде

Испанский футбольный клуб «Валенсия» объявил, что в коллективе зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба клуба, коронавирус был обнаружен у игроков основной команды, а также у членов тренерского штаба. При этом имена заболевших не разглашаются.

Отмечается, что все заразившиеся находятся на карантине, а их симптомы не вызывают серьёзных опасений.

За «Валенсию» выступает российский полузащитник Денис Черышев.

Ранее сообщалось, что одноклубник Черышева Эсекьель Гарай заразился коронавирусом.