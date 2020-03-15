В «Валенсии» рассказали о пяти случаях заражения коронавирусом в команде

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Испанский футбольный клуб «Валенсия» объявил, что в коллективе зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом.
В «Валенсии» рассказали о пяти случаях заражения коронавирусом в команде
  • © Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба клуба, коронавирус был обнаружен у игроков основной команды, а также у членов тренерского штаба. При этом имена заболевших не разглашаются.

Отмечается, что все заразившиеся находятся на карантине, а их симптомы не вызывают серьёзных опасений. 

За «Валенсию» выступает российский полузащитник Денис Черышев.

Ранее сообщалось, что одноклубник Черышева Эсекьель Гарай заразился коронавирусом.

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