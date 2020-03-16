Игрок «Милана» Бегович: вирус сильно ударил по Италии, люди не понимают, как здесь плохо

Вратарь «Милана» Асмир Бегович рассказал о ситуации в Милане, который считается одним из центров распространения коронавируса.

«Улицы в Италии пустынны. Единственное, что открыто — это супермаркеты. Вы можете приобрести немного еды, и сразу вернуться домой. Это безумие. Милан — это большой город, я живу здесь. Люди говорили, что происходящее больше похоже на сцену из фильма, и это действительно так. Я никогда не видел ничего подобного раньше. Я не уверен, что люди понимают, как здесь плохо. Этот вирус очень сильно ударил по Италии», — цитирует спортсмена Mirror.

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