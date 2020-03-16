Журналист: информация о том, что Роналду превратит свои отели в больницы — фейк-ньюс

Журналист Ману Сайнс опроверг появившуюся ранее информацию о том, что нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду переоборудует свои отели под бесплатные госпитали для борьбы с коронавирусом.

Сайнс назвал подобные сведения не соответствующими действительности.

«Это неправда, что Криштиану собирается превратить свои отели в больницы. Это фейк-ньюс», — написал журналист в Twitter.

Роналду и члены его семьи находятся на Мадейре. По информации Министерства здравоохранения острова, у них нет признаков коронавируса. Ранее футболист объявил, что останется у себя на родине и не будет возвращаться в расположение клуба, после того как у его партнёра по команде Даниэле Ругани был выявлен коронавирус.

Ранее сообщалось, что розыгрыш Кубка Бразилии по футболу прерывается из-за пандемии коронавируса.