Розыгрыш Кубка Бразилии по футболу прерывается из-за пандемии коронавируса

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Бразильская футбольная конфедерация (CBF) решила приостановить розыгрыш Кубка страны, а также женский чемпионат и первенство среди юниоров.

Ограничения вступают в силу 16 марта. По словам президента CBF Рожерио Кабокло, данные меры вводятся для борьбы с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что чемпионат Мексики по футболу приостанавливают из-за коронавируса.

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