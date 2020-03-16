Розыгрыш Кубка Бразилии по футболу прерывается из-за пандемии коронавируса

Бразильская футбольная конфедерация (CBF) решила приостановить розыгрыш Кубка страны, а также женский чемпионат и первенство среди юниоров.

Ограничения вступают в силу 16 марта. По словам президента CBF Рожерио Кабокло, данные меры вводятся для борьбы с распространением коронавируса. Ранее сообщалось, что чемпионат Мексики по футболу приостанавливают из-за коронавируса.