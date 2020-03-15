Карпин объяснил, почему Мамаев не сыграл в матче с «Локомотивом»
«Мамаев не сыграл по состоянию здоровья», — заявил Карпин в эфире «Матч ТВ».
Он также сказал, что защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков ещё не восстановился после травмы головы, которую получил в игре прошлого тура с ЦСКА.
«Ему 15 швов наложили!» — подчеркнул Карпин.
«Локомотив» победил «Ростов» со счётом 3:1. Подопечные Юрия Сёмина набрали 41 очко и поднялись на второе место в чемпионате России. «Ростов» с 38 очками в активе располагается на четвёртой строчке.
Ранее Сёмин заявил, что «Локомотив» использовал преимущество в контратаках в матче с «Ростовом».