Карпин объяснил, почему Мамаев не сыграл в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил, почему полузащитник команды Павел Мамаев не сыграл в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».

«Мамаев не сыграл по состоянию здоровья», — заявил Карпин в эфире «Матч ТВ».

Он также сказал, что защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков ещё не восстановился после травмы головы, которую получил в игре прошлого тура с ЦСКА.

«Ему 15 швов наложили!» — подчеркнул Карпин.

«Локомотив» победил «Ростов» со счётом 3:1. Подопечные Юрия Сёмина набрали 41 очко и поднялись на второе место в чемпионате России. «Ростов» с 38 очками в активе располагается на четвёртой строчке.

Ранее Сёмин заявил, что «Локомотив» использовал преимущество в контратаках в матче с «Ростовом».