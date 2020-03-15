Сёмин: «Локомотив» использовал преимущество в контратаках в матче с «Ростовом»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Ростовом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Было много ключевых эпизодов. Хорошо выбегали в ответную атаку. Было большое преимущество в контратакующих действиях, мы хорошо их использовали», — цитирует специалиста пресс-служба железнодорожников.

По словам тренера, он рад, что удалось отблагодарить болельщиков и подняться на второе место. Сёмин отметил, что его подопечные действовали блестяще, хотя у «Локомотива» ограниченный состав.

«Нам в целом не хватало защитника Станислава Магкеева. Поэтому какие-то моменты у «Ростова» всё-таки возникали», — добавил он.

«Локомотив» победил «Ростов» со счётом 3:1. Подопечные Сёмина набрали 41 очко и поднялись на второе место в чемпионате России. «Ростов» с 38 очками в активе располагается на четвёртой строчке.

Ранее тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил мнение, что в матче с «Локомотивом» подвела реализация.