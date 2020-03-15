Легков: по сравнению с Большуновым остальные лыжники сборной России выглядят похуже

Олимпийский чемпион 2014 года Александр Легков ответил на вопрос, почему по сравнению с Александром Большуновым остальная сборная России не так уверенно выступала в минувшем сезоне.

«По сравнению с Большуновым остальные выглядят похуже. Но в мужской команде есть ребята, которые идут за Александром. У них есть медали и Олимпийских игр, и чемпионатов мира. Конечно, но фоне Саши они кажутся тяжелее. Не знаю, с чем это связано. В любом случае все подготовлены», — сказал Легков.

Тем не менее известный в прошлом спортсмен всё-таки предположил, что Большунов гораздо больше остальных отдаётся делу и не отвлекается на посторонние вещи.

«Возьмём Сергея Устюгова. Да, он также уделяет немного времени социальным сетям и общению с прессой, но больше, чем Саша. Как я понимаю, всё-таки у них разный тренировочный процесс. Сергей — безумно талантливый спортсмен, не менее одарённый, чем Саша. Тренеры мне говорили, что его природные данные намного лучше моих, поэтому если он будет заниматься так же, как это делал я, то будет выигрывать абсолютно всё. В этом есть доля правды. Сейчас у Сергея родился ребёнок, думаю, это тоже несколько отвлекает в психологическом плане», — заявил Легков.

Он также выразил мнение, что на Устюгова могут оказывать давление размышления о том, попадёт он в команду или нет. Остальные же члены сборной России, по мнению Легкова, сильны в отдельных дисциплинах.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг назвал Большунова лучшим лыжником мира на данный момент.