Тренер ЦСКА не согласен, что игра «Уфы» является антифутболом

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» выразил несогласие с мнением, согласно которому игра соперника является антифутболом.
Тренер ЦСКА не согласен, что игра «Уфы» является антифутболом
  • @pfc_cska
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«Можно ли назвать футбол «Уфы» антифутболом? Нет. Скорее это следствие всего нашего чемпионата. Достаточно много команд, которые умеют глубоко обороняться, отказываются от прессинга и ждут ошибки соперника. Это то, что есть в нашем чемпионате», — приводит слова Гончаренко Sport24.

ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью со счётом 0:0. ЦСКА набрал 36 очков и продолжает занимать пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» с 27 очками в активе находится на девятой позиции.

Ранее Гончаренко объяснил, чего не хватило ЦСКА в матче с «Уфой».

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