Гончаренко объяснил, чего не хватило ЦСКА в матче с «Уфой»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».

«Чего не хватило, чтобы взломать оборону «Уфы»? Только забитого гола. Моменты у нас были, но мы их не реализовали», — цитирует Гончаренко Sport24.

Он также отметил, что «Уфе» удаётся плотно и компактно обороняться и её защиту тяжело вскрыть. При этом он отметил, что ЦСКА тоже сыграл великолепно в обороне.

ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью со счётом 0:0. ЦСКА набрал 36 очков и продолжает занимать пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» с 27 очками в активе находится на девятой позиции.

Ранее тренер Вадим Евсеев заявил, что его не смущает отсутствие голов у «Уфы» в последних матчах.