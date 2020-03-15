Гончаренко объяснил, чего не хватило ЦСКА в матче с «Уфой»

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».
Гончаренко объяснил, чего не хватило ЦСКА в матче с «Уфой»
  • РИА Новости

«Чего не хватило, чтобы взломать оборону «Уфы»? Только забитого гола. Моменты у нас были, но мы их не реализовали», — цитирует Гончаренко Sport24.

Он также отметил, что «Уфе» удаётся плотно и компактно обороняться и её защиту тяжело вскрыть. При этом он отметил, что ЦСКА тоже сыграл великолепно в обороне.

ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью со счётом 0:0. ЦСКА набрал 36 очков и продолжает занимать пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» с 27 очками в активе находится на девятой позиции.

Ранее тренер Вадим Евсеев заявил, что его не смущает отсутствие голов у «Уфы» в последних матчах.

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