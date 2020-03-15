Гончаренко объяснил, чего не хватило ЦСКА в матче с «Уфой»
- РИА Новости
«Чего не хватило, чтобы взломать оборону «Уфы»? Только забитого гола. Моменты у нас были, но мы их не реализовали», — цитирует Гончаренко Sport24.
Он также отметил, что «Уфе» удаётся плотно и компактно обороняться и её защиту тяжело вскрыть. При этом он отметил, что ЦСКА тоже сыграл великолепно в обороне.
ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью со счётом 0:0. ЦСКА набрал 36 очков и продолжает занимать пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» с 27 очками в активе находится на девятой позиции.
Ранее тренер Вадим Евсеев заявил, что его не смущает отсутствие голов у «Уфы» в последних матчах.