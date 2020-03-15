Хоккеист «Барыса»: нам сказали, что мы будем играть в плей-офф КХЛ

Нападающий «Барыса» Линус Виделль заявил, что, скорее всего, казахстанский клуб не будет отказываться от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса.

«Сегодня после тренировки нам сказали, что клуб общался с премьер-министром и он сказал, что мы будем играть. Это слова с самых верхов Казахстана, так что, полагаю, будем играть», — цитирует Виделля «Чемпионат».

В Казахстане с 16 марта вводится режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса, что влечёт за собой отмену проведения массовых мероприятий, в том числе и спортивных.

Во втором раунде плей-офф КХЛ «Барыс» должен сыграть с новосибирской «Сибирью». Первый матч серии запланирован на 17 марта в Нур-Султане.

Ранее сообщалось, что «Барыс» готов продолжить участие в плей-офф КХЛ.