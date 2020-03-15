«Барыс» готов продолжить участие в плей-офф КХЛ

Казахстанская федерация хоккея (КФХ) направила уведомление в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) о том, что «Барыс» готов продолжать участие в раунде плей-офф.

Об этом сообщил генеральный директор КФХ Глеб Каратаев, слова которого передаёт ТАСС.

В Казахстане с 16 марта вводится режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса, что влечёт за собой проведение массовых мероприятий, в том числе и спортивных.

Во втором раунде плей-офф КХЛ «Барыс» должен сыграть с новосибирской «Сибирью». Первый матч серии запланирован на 17 марта в Нур-Султане.

Ранее сообщалось, что клубы КХЛ выступили за продолжение розыгрыша Кубка Гагарина, несмотря на коронавирус.