«Барыс» готов продолжить участие в плей-офф КХЛ
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Об этом сообщил генеральный директор КФХ Глеб Каратаев, слова которого передаёт ТАСС.
В Казахстане с 16 марта вводится режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса, что влечёт за собой проведение массовых мероприятий, в том числе и спортивных.
Во втором раунде плей-офф КХЛ «Барыс» должен сыграть с новосибирской «Сибирью». Первый матч серии запланирован на 17 марта в Нур-Султане.
Ранее сообщалось, что клубы КХЛ выступили за продолжение розыгрыша Кубка Гагарина, несмотря на коронавирус.