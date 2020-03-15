Кокорин о победе «Сочи»: «Краснодар», наверное, не привык к такому газону

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин высказался о победе над «Краснодаром» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не знаю, вдохновлённая ли у «Сочи» была игра, но матч получился тяжёлым. Поле тоже было сложным. «Краснодар», наверное, не привык к такому газону, ведь команда играет часто через центр», — сказал Кокорин в эфире «Матч Премьер».

Он отметил, что «Краснодар» ничего не создал впереди, несмотря на частые подходы, а сочинцы, наоборот, продемонстрировали максимальный настрой. Кроме того, он допустил, что прошедший перед игрой сильный дождь тоже помог «Сочи».

«Сочи» обыграл «Краснодар» со счётом 2:0. Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» без зрителей из-за ситуации с коронавирусом. Кокорин был признан лучшим игроком матча.

Ранее Кокорин призвал приостановить РПЛ из-за коронавируса.