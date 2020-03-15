У экс-футболиста «Рубина» диагностирован коронавирус

У нападающего испанского «Эльче» Жонатаса Кристиана де Хесуса, который ранее выступал за казанский «Рубин», был обнаружен коронавирус.

Как сообщается на официальном сайте «Эльче», 14 марта у игрока были обнаружены первые симптомы заболевания — у него возникли проблемы с дыханием и лихорадка. После этого он сдал положительный тест на коронавирус.

В составе «Рубина» Жонатас выступал с 2016 по 2017 год. За это время он провёл 35 матчей за казанский коллектив, забил 15 мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее в «Валенсии» рассказали о пяти случаях заражения коронавирусом в команде.