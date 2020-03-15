ACA дисквалифицировала бойца и его команду после потасовки на турнире в Черкесске
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По словам президента ACA Young Eagles Руслана Хамзаева, все трое дисквалифицированы и отстранены от участия в турнирах организации на два года и не смогут ни в каком качестве принимать участие в официальных мероприятиях АСА и АСА Young Eagles.
На турнире в Черкесске после вынесения решения по бою Джаддала Алибекова и Алима Гугова секунданты последнего спровоцировали массовый беспорядок, выскочив в клетку после вынесения решения по бою.
Ранее сообщалось, что цены на билеты на бой Емельяненко — Исмаилов увеличены в два раза.