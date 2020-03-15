ACA дисквалифицировала бойца и его команду после потасовки на турнире в Черкесске

Короткая ссылка
Дисциплинарный комитет при атлетической комиссии лиги Absolute Championship Akhmat дисквалифицировал бойца Алима Гугова и его секундантов Ислама Гугова и Беслана Жамурзова за участие в потасовке на турнире АСА Young Eagles 12 в Черкесске.
ACA дисквалифицировала бойца и его команду после потасовки на турнире в Черкесске
  • Pixabay

По словам президента ACA Young Eagles Руслана Хамзаева, все трое дисквалифицированы и отстранены от участия в турнирах организации на два года и не смогут ни в каком качестве принимать участие в официальных мероприятиях АСА и АСА Young Eagles.

На турнире в Черкесске после вынесения решения по бою Джаддала Алибекова и Алима Гугова секунданты последнего спровоцировали массовый беспорядок, выскочив в клетку после вынесения решения по бою.

Ранее сообщалось, что цены на билеты на бой Емельяненко — Исмаилов увеличены в два раза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить