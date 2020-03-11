Цены на билеты на бой Емельяненко — Исмаилов увеличены в два раза
- РИА Новости
По словам Яценко, такое решение было принято в связи с запретом на проведение в Москве массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. из-за ситуации с распространением коронавируса.
«Цены на оставшиеся в продаже билеты увеличены в два раза. Данное решение позволит найти баланс между коммерческими целями мероприятия и заботой о зрителях», — пояснил Яценко.
Он также отметил, что количество зрительских мест будет ограничено в соответствии с распоряжением мэрии.
Турнир должен пройти в Москве 3 апреля.
Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко проведёт бой с Минеевым по правилам бокса.