Цены на билеты на бой Емельяненко — Исмаилов увеличены в два раза

Президент Absolute Championship Akhmat Алексей Яценко рассказал о двукратном увеличении стоимости билетов на турнир ACA 107, главным поединком которого станет бой между россиянами Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.

По словам Яценко, такое решение было принято в связи с запретом на проведение в Москве массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. из-за ситуации с распространением коронавируса.

«Цены на оставшиеся в продаже билеты увеличены в два раза. Данное решение позволит найти баланс между коммерческими целями мероприятия и заботой о зрителях», — пояснил Яценко.

Он также отметил, что количество зрительских мест будет ограничено в соответствии с распоряжением мэрии.

Турнир должен пройти в Москве 3 апреля.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко проведёт бой с Минеевым по правилам бокса.