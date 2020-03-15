Команда «Формулы-1» Ferrari закрыла базу из-за коронавируса
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Как сообщает пресс-служба Ferrari, была закрыта не только база команды «Формулы-1», но и заводы по производству дорожных машин — как в Маранелло, так и в Модене.
Отмечается, что предварительно базы закрыты до 27 марта, но данный срок может быть продлён.
Из-за пандемии коронавируса официально были отменены три стартовых этапа сезона 2020 года — в Австралии, Бахрейне и Китае.
Ранее сообщалось, что в «Формуле-1» могут отменить летний перерыв и изменить формат уикендов.