Команда «Формулы-1» Ferrari закрыла базу из-за коронавируса

Итальянская команда «Формулы-1» Ferrari закрыла свою базу в Маранелло из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба Ferrari, была закрыта не только база команды «Формулы-1», но и заводы по производству дорожных машин — как в Маранелло, так и в Модене.

Отмечается, что предварительно базы закрыты до 27 марта, но данный срок может быть продлён.

Из-за пандемии коронавируса официально были отменены три стартовых этапа сезона 2020 года — в Австралии, Бахрейне и Китае.

Ранее сообщалось, что в «Формуле-1» могут отменить летний перерыв и изменить формат уикендов.