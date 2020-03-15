Игроки и тренеры «Локомотива-Кубани» проверились на коронавирус после матча в Эстонии

Баскетболисты и тренеры краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» прошли обследование на предмет заболевания коронавирусной инфекцией.

12 марта российский клуб сыграл в гостях с таллинским «Калевом» в Единой лиге ВТБ. После этого стало известно, что у одного из сотрудников эстонской команды подтвердилось заболевание.

«Все игроки и сотрудники «Локомотива-Кубани», которые были в Таллине на матче, отправлены на карантин. Медицинский штаб клуба находится в постоянном контакте со всеми, кто вернулся в Краснодар. Сейчас команда на домашней самоизоляции. Самочувствие у всех нормальное, никаких симптомов заболевания не выявляется. Команда и тренерский штаб проходят тестирование на наличие вируса. В ближайшие дни мы получим результаты, но пока все будут находиться на карантине», — приводит слова президента ПБК «Локомотив-Кубань» Андрея Ведищева официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что РФБ приостановила соревнования по баскетболу у детей.