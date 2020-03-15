Игроки и тренеры «Локомотива-Кубани» проверились на коронавирус после матча в Эстонии

Короткая ссылка
Баскетболисты и тренеры краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» прошли обследование на предмет заболевания коронавирусной инфекцией.
Игроки и тренеры «Локомотива-Кубани» проверились на коронавирус после матча в Эстонии
  • globallookpress.com

12 марта российский клуб сыграл в гостях с таллинским «Калевом» в Единой лиге ВТБ. После этого стало известно, что у одного из сотрудников эстонской команды подтвердилось заболевание.

«Все игроки и сотрудники «Локомотива-Кубани», которые были в Таллине на матче, отправлены на карантин. Медицинский штаб клуба находится в постоянном контакте со всеми, кто вернулся в Краснодар. Сейчас команда на домашней самоизоляции. Самочувствие у всех нормальное, никаких симптомов заболевания не выявляется. Команда и тренерский штаб проходят тестирование на наличие вируса. В ближайшие дни мы получим результаты, но пока все будут находиться на карантине», — приводит слова президента ПБК «Локомотив-Кубань» Андрея Ведищева официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что РФБ приостановила соревнования по баскетболу у детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить