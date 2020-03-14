Депутат Лебедев: вчера нужно было принять решение о приостановлении РПЛ

Депутат Госдумы Игорь Лебедев высказал мнение необходимости приостановления розыгрышей Российской премьер-лиги (РПЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в связи с распространением коронавируса.

«Мы видим, что происходит в мире. Мы не знаем, насколько действительно страшен этот вирус, но паника, которая развернулась во всех странах, где он есть, сумасшедшая. Закрываются футбольные чемпионаты, остановили Лигу чемпионов и Лигу Европы. В США приостановили НБА и НХЛ. Мы же опять чего-то ждем. А я вот и хочу спросить: чего мы ждем-то? Все страны мира принимают меры, все страны мира борются, заботятся о своих гражданах», — приводит слова Лебедева Sport24.

Он отметил, что решение «Йокерита» является живой хорошим примером того, как нужно заботиться о своих гражданах.

«Какой шанс, что РПЛ примет решение приостановить чемпионат на собрании 17 марта? А чего мы ждем-то 17 марта? Насколько я правильно понимаю, 17 числа УЕФА должен принять решение о переносе или не переносе чемпионата Европы. То есть одно решение, скорее всего, станет зависимым от другого. Это просто не укладывается в голове. Почему остальные чемпионаты не дожидаются решения УЕФА? Вчера нужно было принять решение о приостановлении РПЛ на две-три недели. А не играть матчи без зрителей», — добавил депутат.

Ранее сообщалось, что РПЛ примет решение о порядке проведения матчей 17 марта.