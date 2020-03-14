Беттмэн заявил, что среди игроков НХЛ пока не было выявлено случаев заражения коронавирусом
- Reuters
«На данный момент не было зафиксировано положительных тестов среди игроков НХЛ. Любой игрок, проявляющий симптомы болезни, должен быть протестирован. Необходимости в обязательной проверке всех хоккеистов нет», — приводит слова Беттмэна Associated Press.
12 марта НХЛ объявила о приостановке сезона-2019/20.
Ранее сообщалось, что эксперт считает маловероятным возобновление сезона НХЛ до конца текущего месяца.