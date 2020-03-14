Беттмэн заявил, что среди игроков НХЛ пока не было выявлено случаев заражения коронавирусом

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн сообщил, что на данный момент не зафиксировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди игроков лиги.

Reuters

«На данный момент не было зафиксировано положительных тестов среди игроков НХЛ. Любой игрок, проявляющий симптомы болезни, должен быть протестирован. Необходимости в обязательной проверке всех хоккеистов нет», — приводит слова Беттмэна Associated Press. 12 марта НХЛ объявила о приостановке сезона-2019/20. Ранее сообщалось, что эксперт считает маловероятным возобновление сезона НХЛ до конца текущего месяца.