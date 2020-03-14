Беттмэн заявил, что среди игроков НХЛ пока не было выявлено случаев заражения коронавирусом

Короткая ссылка
Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн сообщил, что на данный момент не зафиксировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди игроков лиги.
Беттмэн заявил, что среди игроков НХЛ пока не было выявлено случаев заражения коронавирусом
  • Reuters

«На данный момент не было зафиксировано положительных тестов среди игроков НХЛ. Любой игрок, проявляющий симптомы болезни, должен быть протестирован. Необходимости в обязательной проверке всех хоккеистов нет», — приводит слова Беттмэна Associated Press.

12 марта НХЛ объявила о приостановке сезона-2019/20.

Ранее сообщалось, что эксперт считает маловероятным возобновление сезона НХЛ до конца текущего месяца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить