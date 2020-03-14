Самуэльссон об обысках у Логинова на ЧМ: надеюсь, у полиции были действительно серьёзные основания

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Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастиан Самуэльссон прокомментировал обыски в номере российского биатлониста Александра Логинова, которые произошли во время чемпионата мира в итальянской Антерсельве.
Самуэльссон об обысках у Логинова на ЧМ: надеюсь, у полиции были действительно серьёзные основания
  • Reuters

«Мало кто будет рад подскочить в 6 утра в день гонки. Могу только выразить надежду, что у полиции были действительно серьёзные основания. Это некрасиво по отношению к Логинову, к нам и вообще к спорту», — приводит слова Самуэльссона «Матч ТВ».

Утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова и его тренера Александра Касперовича. У спортсмена были изъяты мобильный телефон и ноутбук. В ночь с 22 на 23 февраля, перед гонкой с массовым стартом, полиция вернулась к биатлонисту для подписания протокола. На Логинова и его тренера было заведено уголовное дело.

Ранее Логинов после финиша гонки преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

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