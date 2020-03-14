Логинов ответил на вопрос о завершении карьеры

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Российский биатлонист Александр Логинов после финиша гонки преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.
Логинов ответил на вопрос о завершении карьеры
  • © Hendrik Schmidt/dpa
  • globallookpress.com

«Была ли эта гонка последней в карьере? Я не говорил, что буду завершать карьеру. Спасибо болельщикам за поддержку, мы стараемся каждую гонку и будем стараться дальше», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Он отметил, что считает положительным результатом своё седьмое место по итогам гонки.

«Сегодня с таким ветром можно было бороться за призы, но немного поторопился на стрельбе», — добавил российский биатлонист.

После победы на чемпионате мира 2020 года в итальянской Антерсельве Логинов попал под шквал критики из-за своего допингового прошлого и заявил, что задумался о возможном завершении карьеры из-за постоянных нападок.

Ранее сообщалось, что Логинов не стал рассказывать, о чём говорил с Фуркадом после финиша пасьюта.

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