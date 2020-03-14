Логинов не стал рассказывать, о чём говорил с Фуркадом после финиша пасьюта

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Российский биатлонист Александр Логинов не стал раскрывать детали своего разговора с французом Мартеном Фуркадом после финиша гонки преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
Логинов не стал рассказывать, о чём говорил с Фуркадом после финиша пасьюта
  • РИА Новости

«Оставлю это при себе, это будет личное. Его уход — удар для биатлона, он сделал много для популяризации биатлона, хочу пожелать ему удачи», — сказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ».

31-летний Фуркад, вчера вечером объявивший о завершении спортивной карьеры, стал победителем пасьюта, и таким образом, выиграл последнюю гонку в профессиональной карьере. Логинов финишировал в гонке преследования седьмым.

Ранее сообщалось, что Бё опередил Фуркада на два очка и стал победителем общего зачёта КМ по биатлону.

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