Драчёв подвёл итоги КМ по биатлону сезона-2019/20

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв подвёл итоги выступления национальной команды на Кубке мира по биатлону в сезоне-2019/20.

«По началу сезона, в принципе, всё шло хорошо, ребята и девчонки были в тройке призёров, причём девочки шли вторыми, очень плотно боролись. И выступления у них были хорошие, мы первые три этапа прошли очень хорошо, как не выступали в последнее время. Потом новогодний этап подготовки и январские этапы Кубка мира выбили команду, конечно, очень серьёзно, сумели поднять команду и собраться на чемпионате мира, но в целом хотелось бы лучше», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 17-е место, у неё 363 очка.

«У мужчин мы очень надеялись на поддержку Матвея Елисеева и молодых ребят, но только Эдуард Латыпов после чемпионата мира более-менее вошёл в хорошую спортивную форму, однако так и не смог со стрельбой справиться, хотя периодически и удивлял в некоторых гонках», — добавил глава СБР.

Лучшим из россиян в общем зачёте Кубка мира стал Александр Логинов — 625 очков.

Ранее сообщалось, что Доротея Вирер второй год подряд выиграла общий зачёт КМ по биатлону.