Хет-трик Азмуна помог «Зениту» разгромить «Урал» в матче РПЛ
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Встреча, прошедшая на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 7:1 в пользу хозяев поля.
В составе «Зенита» хет-трик оформил Сердар Азмун, дубль в активе Артёма Дзюбы. Ещё по одному голу в активе Малкома и Себастьяна Дриусси.
«Урал» ответил голом Андрея Панюкова с пенальти.
«Зенит», набрав 50 очков, возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Урал» с 25 очками — десятый.
Ранее сообщалось, что многие клубы РПЛ поддерживают приостановку чемпионата из-за коронавируса.