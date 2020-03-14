Хет-трик Азмуна помог «Зениту» разгромить «Урал» в матче РПЛ

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Санкт-петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Хет-трик Азмуна помог «Зениту» разгромить «Урал» в матче РПЛ
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Встреча, прошедшая на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 7:1 в пользу хозяев поля.

В составе «Зенита» хет-трик оформил Сердар Азмун, дубль в активе Артёма Дзюбы. Ещё по одному голу в активе Малкома и Себастьяна Дриусси.

«Урал» ответил голом Андрея Панюкова с пенальти.

«Зенит», набрав 50 очков, возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Урал» с 25 очками — десятый.

Ранее сообщалось, что многие клубы РПЛ поддерживают приостановку чемпионата из-за коронавируса.

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