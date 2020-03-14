Тедеско остался недоволен качеством поля на стадионе «Оренбурга»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу своих подопечных над «Оренбургом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Какие есть замечания по игре? С точки зрения болельщиков, была интересная игра, каждые две минуты были атаки. Но для нас это не лучший матч, условия для футбола были не на нашей стороне, поле искусственное, его не поливали, мяч ходил медленно и играть быстро было тяжело», — приводит слова Тедеско «Матч ТВ».

«Спартак» на выезде обыграл «Оренбург» со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что Тедеско пропустит следующий матч «Спартака» из-за перебора жёлтых карточек.