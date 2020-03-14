Директор «Тамбова» считает необходимым приостановить РПЛ

Директор «Тамбова» Павел Худяков считает необходимым полностью приостановить проведение чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за коронавируса.

«Если закрывать РПЛ, то полностью. Если существует угроза здоровью людей, к чему рисковать? Не понимаю, зачем проводить матчи с 5 тыс. человек на трибунах. Среди этих людей точно не будет заражённого коронавирусом? Не факт. И ладно для нас 5 тыс. — это хорошая численность. А для ЦСКА, «Спартака» или «Зенита»? Это нечестно по отношению к другим болельщикам. Потому закрывать надо полностью. На две недели, месяц, полтора — вообще на сколько будет нужно. Нужно следовать примеру зарубежных коллег», — цитирует Худякова Sport24.

Из-за пандемии коронавируса приостановлены все ведущие футбольные лиги Европы.

Ранее сообщалось, что большая часть клубов РПЛ поддерживают приостановку чемпионата из-за коронавируса.