Матч 22-го тура РПЛ «Сочи» — «Краснодар» пройдёт без зрителей из-за коронавируса

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Матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Краснодаром» состоится без зрителей из-за коронавируса.
Матч 22-го тура РПЛ «Сочи» — «Краснодар» пройдёт без зрителей из-за коронавируса
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«В связи с постановлением №129 от 13 марта 2020 года главы администрации Краснодарского края Вениамина Кондратьева «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края» встреча 22-го тура РПЛ «Сочи» — «Краснодар» 15 марта 2020 года будет проведена без зрителей», — гласит сообщение на официальном сайте РПЛ.

Матч состоится на стадионе «Фишт» в Сочи 15 марта, начало встречи — в 14:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Динамо» победило «Ахмат» в матче РПЛ.

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