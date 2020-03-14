Матч 22-го тура РПЛ «Сочи» — «Краснодар» пройдёт без зрителей из-за коронавируса

Матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Краснодаром» состоится без зрителей из-за коронавируса.

«В связи с постановлением №129 от 13 марта 2020 года главы администрации Краснодарского края Вениамина Кондратьева «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края» встреча 22-го тура РПЛ «Сочи» — «Краснодар» 15 марта 2020 года будет проведена без зрителей», — гласит сообщение на официальном сайте РПЛ.

Матч состоится на стадионе «Фишт» в Сочи 15 марта, начало встречи — в 14:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Динамо» победило «Ахмат» в матче РПЛ.