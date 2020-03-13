«Динамо» победило «Ахмат» в матче РПЛ

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Московское «Динамо» одержало победу над грозненским «Ахматом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Динамо» победило «Ахмат» в матче РПЛ
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

За «Ахмат» на 10-й минуте забил Одисе Роши. «Динамо» ответило голами Константина Рауша, забившего на 26-й минуте, и Максимилиана Филиппа, реализовавшего пенальти на 50-й минуте.

На гол Дмитрия Скопинцева, забившего на 86-й минуте, «Ахмат» ответил голом Дениса Глушакова, отличившегося на 89-й минуте.

«Динамо», набрав 30 очков, поднялось на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 20 очками — на последнем, 16-м месте.

Ранее сообщалось, что в РПЛ обсудят возможность приостановки турнира из-за коронавируса.

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