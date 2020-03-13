В РПЛ обсудят возможность приостановки турнира из-за коронавируса

Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов рассказал о предстоящем обсуждении возможного приостановления Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.

«Во вторник будет совещание в РПЛ, там и будем это обсуждать. Есть специалисты, они должны сказать, что лучше в этой ситуации. Для меня лучше играть и играть, но я не специалист в вопросе коронавируса», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

Все топ-чемпионаты Европы уже были приостановлены в связи с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что ЦСКА не вернёт деньги владельцам абонементов за непосещённые матчи.