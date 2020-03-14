СМИ: УЕФА прекращает подготовку к чемпионату Европы — 2020

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Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен прекратить подготовку к проведению чемпионата Европы — 2020.
СМИ: УЕФА прекращает подготовку к чемпионату Европы — 2020
  • РИА Новости

Об этом сообщает The Athletic. По информации источника, организация уведомила поставщиков, что подготовка к турниру должна быть остановлена.

Вероятный перенос турнира связан с остановкой большинства европейских чемпионатов, которые завершить до лета 2020 года не представляется возможным. Проведение чемпионата Европы было запланировано с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Ранее сообщалось, что ФИФА рекомендует отложить запланированные на март и апрель товарищеские матчи.

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