СМИ: УЕФА прекращает подготовку к чемпионату Европы — 2020
- РИА Новости
Об этом сообщает The Athletic. По информации источника, организация уведомила поставщиков, что подготовка к турниру должна быть остановлена.
Вероятный перенос турнира связан с остановкой большинства европейских чемпионатов, которые завершить до лета 2020 года не представляется возможным. Проведение чемпионата Европы было запланировано с 12 июня по 12 июля 2020 года.
Ранее сообщалось, что ФИФА рекомендует отложить запланированные на март и апрель товарищеские матчи.