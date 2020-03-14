ФИФА рекомендует отложить запланированные на март и апрель товарищеские матчи

Международная федерация футбола (ФИФА) порекомендовала национальным федерациям перенести запланированные на март и апрель матчи сборных команд в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает пресс-служба организации, такая рекомендация создана, чтобы избежать ненужных рисков для здоровья и во избежание несправедливых результатов, поскольку ФИФА также постановила, что правила, которые обычно обязывают клубы отпускать игроков для матчей национальных команд, не будут применяться во время пауз в марте и апреле из-за ситуации с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что УЕФА 17 марта объявит о переносе Евро-2020 на 2021 год.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.